Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.10.2023 15:55

Filenin Efeleri Finlandiya'yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.

Filenin Efeleri Finlandiya'yı yendi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23'lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Finlandiya ise elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Grupta ilk 2'de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6. maçını yarın TSİ 04.00'te Mısır ile yapacak.

Salon: Yoyogi

Hakemler: Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)

Finlandiya: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka, Breilin, Hanninen, Nikula, Ivanov, Niinivaara)

Setler: 25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8

Süre: 128 dakika

ETİKETLER
Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
Sıradaki Haber
Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
KFOR Komutanı: Kosova'ya ilave birlikler konuşlanacak
15:57
Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü
15:55
Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek
15:53
Scholz: AB'nin geleceğe uygun hale getirilmesi gerekiyor
15:49
AB liderleri, "genişleme ve göç" gündemiyle toplandı
16:05
Terör örgütü PKK hedefleri böyle vuruluyor
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
Kastamonu'da asırlık "kuyu kebabı" geleneği yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ