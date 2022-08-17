Müsabakaya iyi başlayamasa da etkili servislerle üstünlüğü ele geçiren "Filenin Efeleri", ilk seti 25-15 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette skor üstünlüğünü erken yakalayan Türkiye, 25-16 galip gelerek durumu 2-0 yaptı.

Milliler, farklı kaybettiği setlerin ardından oyundan düşen Azerbaycan karşısında üçüncü sette 15-5 öne geçti. Konuk takım, son bölümlerde toparlanarak oyuna ortak olmaya çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

A Milli Takım'da Metin Toy 17, Mirza Lagumdzija 11 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.

Azerbaycan ve Danimarka'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

2023 yılında Avrupa Şampiyonası'ndayız!



#FileninEfeleri, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki son maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası bileti aldı.#VoleybolunEvSahibi pic.twitter.com/IiYgO1sU3q — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 17, 2022

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Metin Toy, Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz)

Azerbaycan: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melkinov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Abdullayev, Hasanlı, Vasilenko, Suleymanov, Bunyatov)

Setler: 25-15, 25-16, 25-19

Süre: 63 dakika (20, 20, 23)