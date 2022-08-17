Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Judoda milli sporcular 2 madalya aldı
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda judo branşının son gününde milli sporcular 2 madalya kazandı.
Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Judo Kadın Milli Takımı, finalde Kamerun'u mağlup ederek altın madalya aldı.
Judo Erkek Milli Takımı ise finalde Azerbaycan'a 3-2 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.
Oyunlarda Türkiye judo branşını 7'si altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 18 madalya elde etti.
Son Haberler
- 19:04
- 18:50
- 18:31
- 17:46
- 17:53
Sıradaki Haber
Erdinç Sözer: Hedefimiz gruplara kalmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz