Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Judo Kadın Milli Takımı, finalde Kamerun'u mağlup ederek altın madalya aldı.

Judo Erkek Milli Takımı ise finalde Azerbaycan'a 3-2 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Oyunlarda Türkiye judo branşını 7'si altın, 3'ü gümüş, 8'i bronz olmak üzere toplam 18 madalya elde etti.