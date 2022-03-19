Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım
FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla iş birliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna'da savaştan etkilenenler için FIFA Vakfı aracılığıyla bir milyon dolar tahsis edildi.
Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımlar Ukrayna Futbol Federasyonuna ulaştırıldı.
Sıradaki Haber
Bahreyn'de pole pozisyonu Leclerc'in
Yükleniyor lütfen bekleyiniz