Spor
FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev04 Kasım 2019 Pazartesi 18:12 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 18:31
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özcan Sultanoğlu'nun, FIFA tarafından 5-10 Kasım'da Dubai'de organize edilecek Intercontinental Plaj Futbolu Kupası müsabakalarında görev alacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: fifa Özcan Sultanoğlu Dubai Plaj futbolu