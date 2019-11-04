Spor
Kulüpler Birliği 10. başkanını seçecek04 Kasım 2019 Pazartesi 16:11 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:24
Kulüpler Birliği Vakfında olağanüstü genel kurul, 5 Kasım Salı günü yapılacak.
Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübünde başkanlıktan ayrılmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfındaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği, 5 Kasım Salı günü gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.
Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak genel kurul, saat 13.00'te başlayacak.
2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı. Yeni seçilecek isim, vakfın 10. başkanı olacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Genel Başkan Kulüpler Birliği Vakfı