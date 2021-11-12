Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Baudouin Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.