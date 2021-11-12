Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
[Fotoğraf: AA-arşiv]
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü Belçika ile Estonya arasında oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Baudouin Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.
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