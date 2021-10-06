Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.
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