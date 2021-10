Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanını yaşıyor. Önemli turnuvanın logosu görücüye çıktı.

Berlin Olimpiyat stadyumu'ndaki tanıtım töreni görel bir şölene dönüştü. Geri sayım sırasında Olimpiyat Stadı'nın çatısı, UEFA'ya üye 55 ülkenin bayrak renkleri ile donatıldı.

Logonun tasarımındaki ayrıntılar futbol severlerin beğenisini kazanmayı başardı. Logonun merkezinde şampiyonluk kupası yer alıyor.

Etrafında ise 24 parçadan oluşan renkler bulunuyor. Her bir renk, şampiyonaya katılan bir ülkeyi temsil ediyor.

Logo tanıtım töreninde konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ''Popülizmden uzak tarihin en iyi turnuvası olacağına inanıyorum.'' diye konuştu.

