Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mustafa Muhammed için kararını verdi. Çaykur Rizespor deplasmanında 2 gol atan Mısırlı futbolcunun son dönemde antrenman performansı da arttı.

Sezona kötü başlayan ve Bordeaux’ya transferi son anda iptal olan Muhammed, gösterdiği bu çıkışla Galatasaray’daki geleceğini tayin etti.

Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınması yönünde yönetime rapor sundu. Galatasaray, devre arasına kadar 4 milyon dolar ödeyerek 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilecek.

Yönetim, Muhammed’in performansının yükselişi ile birlikte daha sonra yüksek bir bonservis bedel karşılığında satışını planlıyor.

Çift forvetli sisteme geçiş yapabilir

Bununla birlikte teknik heyet çift forvetli sisteme geçiş yapabilir.

Fatih Terim milli aradan sonra bazı maçlarda mevcut 3 forvetten 2’sini sahaya sürmeyi planlaıyor.