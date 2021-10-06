Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de dört oyuncu geri dönüyor
Milli maçlar için lige verilen ara Fenerbahçe'ye yarayacak. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Tisserand’ın bu sürede sahaya dönmesi bekleniyor.
Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girilirken, Fenerbahçe bu sürede nefes alacak.
Sezon başından beri birçok futbolcusu sakatlık yaşayan sarı lacivertlilere son günlerde iyi haberler geldi. Serdar Dursun, Pelkas, Serdar Aziz ve Zajc tekrar forma giymeye başladı.
Fenerbahçe’de şu an sakatlığı olan futbolcu bulunmuyor. Ancak bazı oyuncular henüz sahaya dönemedi.
Sakatlıkları sona eren ve antrenmanlara başlayan İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Tisserand’ın kondisyon eksikliğini milli arada kapatarak takıma dönmeleri bekleniyor.
Teknik direktör Vitor Pereira da özellikle milli ara sonrasında tüm oyuncularından yararlanarak sahadaki oyun kalitesini artırmak istiyor.
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