Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2016 Rio Olimpiyatlarına katılarak bu branşta Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara katılan ilk sporcu olduğunu hatırlattı.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da cimnastik branşında olimpiyat tarihimizdeki ilk madalyamızı aldım, gerçekten çok büyük mutluluk benim için. Bu branşta olimpiyat tarihimizdeki ilk madalyayı almak gurur verici. Hedefim tabii ki 2016'da Rio'da bıraktığım hayallerimi gerçekleştirmekti, onları da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekleştirdim."

"2024 Paris Olimpiyatları'nda tarihe geçmek istiyorum"

Ay-yıldızlı cimnastikçi, geldiği noktanın üzerine koyarak, eksiklerini görüp daha fazla çalışacağını dile getirdi.

"Cumhuriyet tarihinde erkeklerde ilk kez olimpiyatlara giden sporcuyum ve ilk kez madalya alan sporcuyum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ilk kez altın madalya kazanan sporcu olarak tarihe geçmek istiyorum."

Türk cimnastik tarihinde her zaman olimpiyatlarda ilk madalyayı kazanan sporcu olarak anılacağının hatırlatılması üzerine Ferhat Arıcan, "Çok yoğun bir yıl geçirdim, özellikle son 1,5 yılda iki kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmam, iki dünya kupası şampiyonluğum ve olimpiyat madalyam, bu yoğun tempodan sonra tabii ki biraz ara verdim ve dinlendim." ifadelerini kullandı.

Ferhat Arıcan, yeni hedefleri için de "Hedefim 2022 yılında da Avrupa Şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve daha sonra da 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, elimden gelen her şeyi yaparak altın madalya almak." şeklinde konuştu.