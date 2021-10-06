Süper Lig'de bileği bükülmeyen iki takım var. Geride kalan sekiz haftada sadece Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor yenilgi yüzü görmedi.

Lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan bordo mavili ekip, 5 galibiyet 3 beraberlikle her maçtan puan çıkardı.

Karadeniz temsilcisi, galibiyetlerinin dördünü deplasmanda elde etti. Dış saha başarısıyla dikkat çeken Abdullah Avcı'nın öğrencileri, evinde oynadığı 3 maçta 1 kez kazandı 2 mücadelede ise eşitliği bozamadı.

Trabzonspor 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Bordo mavililer, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor'la birlikte rakip fileleri en çok havalandıran üç takımdan biri olmayı başardı.

Süper Lig'in yenilgisiz diğer takımı ise İttifak Holding Konyaspor. Yeşil beyazlı ekip, oynadığı sekiz maçtan 3 galibiyet 5 beraberlikle ayrıldı.

İç Anadolu temsilcisi, bu performansla ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Evindeki başarısıyla öne çıkan İttifak Holding Konyaspor, sahasındaki 4 maçta 2 galibiyet 2 de beraberlik aldı.

İlhan Palut'un öğrencileri, deplasmandaki dört maçta ise 1 galibiyet 3 beraberlik elde etti. 14 puanla 6. sırada yer alan yeşil beyazlılar, 12 kez ağları havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor arasında ligin 6. haftasında Konya'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.