FIFA'nın Hindistan Futbol Federasyonunun üyeliğini askıya almasının yankıları sürüyor.

Hindistan yüksek mahkemesi, futbol federasyonunun yönetimini lağvetmiş, seçimi organize etmesi koşuluyla federasyonu yönetmesi için 3 kişilik bir komite atamıştı.

Ancak FIFA, seçim süreci için çizilen yol haritasına bağlı kalınmadığı gerekçesi ile Hindistan Futbol Federasyonu'nun üyeliğini askıya aldı.

Hindistanlı futbol otoriteleri bu kararın ülke futboluna çok büyük bir darbe vuracağı görüşünde.

FIFA'nın bu kararının ardından Hindistan, Ekim ayında düzenlenecek 17 yaş altı dünya Kadınlar Şampiyonası ev sahipliğini kaybetti.

Hint takımları Asya Futbol Federasyonu organizasyonlarına da katılamayacak. FIFA tüzüğü, üye federasyonlara kendi ülkelerinde yasal ve siyasi müdahalelerde bulunulmamasını öngörüyor.



