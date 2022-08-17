Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." denildi.

Kasımpaşa, sezonun ilk 2 haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırmıştı.

Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.

İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.