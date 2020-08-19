Haber Giriş: Kaynak: AA
FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv]
Afrika Futbol Konfederasyonundan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında başlaması planlanan karşılaşmalar, salgın sebebiyle 2021'e alındı.
40 takımın mücadele edeceği eleme gruplarındaki maçlar, 31 Mayıs'ta başlayıp 12 Ekim'de sona erecek. Play-off'lar da 8-16 Kasım 2021 tarihlerinde oynanacak.
Yarıda kalan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ise 9 Kasım başlayacak ve 30 Mart 2021'de tamamlanacak.
Etiketler: Afrika Futbol KonfederasyonuSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:04
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