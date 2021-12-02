FIFA, daha önce yapılmamış en detaylı analiz sistemini oluşturmaya hazırlanıyor. Deneme olarak FIFA Arap Kupası'nda kullanılan sistem, turnuvadaki bütün oyuncuların sahadaki davranışlarını analiz ediyor.

25 kişiden oluşan ekip, oyuncuların 90 dakika boyunca verimliliklerini, toplu ve topsuz hareketlerini detaylı olarak inceliyor.

Bu analizler maç başına 15 bin veri oluştururken, Arap Kupası'ndan sonra Dünya Kupası'nda da uygulanacak.

Taraftarlar bu sayede Dünya Kupası sırasında ekranlarda "Geliştirilmiş Futbol Zekası" adıyla yeni istatistikler görebilecek.

Bunlar, takımların basit hataları, rakiplerin hatlarını kaç defa geçtikleri gibi canlı algoritmalardan oluşacak.

Ayrıca son dört Dünya Kupası da, tarihsel içerik üretme amacıyla analiz ediliyor. FIFA böylece, kendi tanımlamaları ile "oyunu farklı bir seviyeye" çıkarmayı hedefliyor.