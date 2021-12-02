Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray İtalya'da kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 76-73 yenildi.
Ev sahibi Famila Schio, Schio kasabasındaki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde 22-13 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarı sonunda farkı 3 sayıya (39-36) indirdi.
Son 10 dakikaya 58-53 üstünlükle giren Beretta Famila Schio, karşılaşmayı 76-73 kazandı.
Galatasaraylı Davis, 24 sayıyla sahanın en yüksek skorunu yaparken, Beretta Famila Schio'da 5 oyuncu çift haneli skor üretti.
Galatasaray, gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. Beretta Famila Schio 4. galibiyetini aldı.
Etiketler: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Galatasaray
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