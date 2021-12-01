Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine neden olan görüntülerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerde İrfan Can ile Göztepeli futbolcu arasında yaşananların futbol sahasında her hafta meydana gelen diyaloglardan farkının bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, genel sekreterimizin kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir. Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ye sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz."