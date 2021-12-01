Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"En açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir"

Kızılhan, PFDK sevkinin şaşkınlık verecek boyutta olduğunu belirtti.

"Her zaman dile getirdiğimiz gibi sistemin, bu sisteme çöreklenmiş ve amacı Türk futbolu dışında her şey olan kişilerin değişmesi isteğinin ne kadar haklı olduğunun kanıtı niteliğindedir. Hepimizin bildiği gibi 29 Kasım'da deplasmanda oynadığımız Göztepe maçının devre arasında yaşananlar nedeniyle futbolcumuz İrfan Can Kahveci, 'saldırı' adı altında oldukça abartılı ve çarpıtma barındıran bir ithamla karşı karşıya kalmıştır. İrfan Can ile rakip futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelenmesi ve sevkin bu şekilde yapılması, bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir ve en açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir."

"Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı ciddi anlamda kızdırmaktadır"

Burak Çağlan Kızılhan, söz konusu sevk kararıyla TFF'nin maçlara atadığı temsilcilerin ehliyetine de büyük gölge düştüğünü vurguladı.

"Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muric'in niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından ve bizim açımızdan hiçbir fark yoktur. Bu konu bizim açımızdan çok nettir. Bu gibi örneği olmayan sevklerin, Fenerbahçe üzerinden oluşması camiamızı huzursuz etmekte ve ciddi anlamda kızdırmaktadır. Fenerbahçe Kulübü iş bilmez, işgüzar insanların deneme tahtası olmaz, olamaz. Neyse ki Vedat Muric ceza almadan bir sonraki maça çıkabilmişti. Bu davada da farklı bir sonuç beklemiyoruz açıkçası. Yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğine de eminiz. TFF bu ve buna benzer uygulamalara imza atan ve ehliyet sahibi olmayan kişilere karşı net bir tavır almalı ve maçlarda görevlendirdiği insanlara çekidüzen vermelidir. Aksi takdirde TFF kulüpler için yarattığı sorunları büyütmeye ve oyuna zarar vermeye devam edecektir."