Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or tepkisi
Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödülüyle ilgili hakkında çıkan haberlere sert yanıt verdi. Portekizli yıldız, "Messi'den daha fazla bu ödülü kazanmak istiyorum" şeklinde bir açıklama yapmadığını söyledi.
Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d’Or’un yankıları sürüyor.
Messi'nin ödülü 7. kez kazandığı törene, Cristiano Ronaldo'nun katılmaması farklı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.
France Football dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre, Ronaldo'nun tek hedefinin Messi'den fazla Ballon d'Or kazanarak emekliye ayrılmak olduğunu söyledi.
Fransız gazeteci, New York Times gazetesinde yer alan açıklamalarını, 36 yaşındaki oyuncu ile yaptığı konuşmaya dayandırdı.
"Ben de ödülleri kendim, kulübüm ve beni sevenler için kazandım"
Cristiano Ronaldo ise Pascal Ferre'yi yalanladı. Yıldız futbolcu, Fransız gazeteciyi, adını kullanarak reklam yapmakla itham etti. Tecrübeli oyuncu, profesyonel futbolcu olmayı hedefleyen herkese örnek olmak istediğini aktardı.
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