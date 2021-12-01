Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d’Or’un yankıları sürüyor.

Messi'nin ödülü 7. kez kazandığı törene, Cristiano Ronaldo'nun katılmaması farklı iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

France Football dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Pascal Ferre, Ronaldo'nun tek hedefinin Messi'den fazla Ballon d'Or kazanarak emekliye ayrılmak olduğunu söyledi.

Fransız gazeteci, New York Times gazetesinde yer alan açıklamalarını, 36 yaşındaki oyuncu ile yaptığı konuşmaya dayandırdı.

"Ben de ödülleri kendim, kulübüm ve beni sevenler için kazandım"

Cristiano Ronaldo ise Pascal Ferre'yi yalanladı. Yıldız futbolcu, Fransız gazeteciyi, adını kullanarak reklam yapmakla itham etti. Tecrübeli oyuncu, profesyonel futbolcu olmayı hedefleyen herkese örnek olmak istediğini aktardı.

"Benim en büyük hedefim, kulüp ve milli takım kariyerinde olabildiğince fazla kupa kazanmak. Ballon d'Or'un tüm kazananlarını bugüne kadar tebrik ettim. Ben de ödülleri kendim, kulübüm ve beni sevenler için kazandım."