Galatasaray'ın, Altay'ı konuk edeceği maç her iki ekip için de büyük önem taşıyor. Bu maç aynı zamanda, iki takımının efsane teknik adamları Fatih Terim ile Mustafa Denizli'nin mücadelesine sahne olacak.

Fatih Terim cezası nedeniyle saha kenarında olamasa da, iki teknik adamın takımları 3 puan için kozlarını paylaşacak.

Terim, Türkiye'nin en üst liginde en çok şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda. 68 yaşındaki çalıştırıcının, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası ve 8 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Denizli ise İstanbul'un "3 Büyük" ekibiyle mutlu sona ulaşan tek isim. Futbolcu olarak Mustafa Denizli ve Fatih Terim, 5 maçta birbirlerine rakip oldu.

Denizli'nin forma giydiği Altay 3 kez kazanırken, Terim'li Galatasaray ise 2 maçta sahadan galip ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Mustafa Denizli 6 gol atarken, Fatih Terim ise 1 kez fileleri havalandırdı.

İki efsane isim, 6 Nisan 1980’de oynanan Altay - Galatasaray maçında birbirlerine karşı gol sevinci de yaşadılar. Mustafa Denizli’nin 2 gol attığı mücadeleyi, siyah beyazlılar 3-1 kazandı.

1983-84 sezonunda Galatasaray’da takım arkadaşı olan ikili, ligi 3'üncü sırada bitirebildi. O yılın sonunda Mustafa Denizli, sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Mustafa Denizli ile Fatih Terim teknik direktör olarak 6 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Denizli 3, Terim ise 1 galibiyet aldı.