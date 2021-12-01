Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gençlere spor sevgisi kazandırılmaya devam ediliyor. Çalışmalar kapsamında Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde judo eğitimleri veriliyor.

Kursa ilginin oldukça yoğun olduğunu aktaran Durna, çocukları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hem de kendilerine olan özgüvenlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Antrenör İbrahim Halil Durna yönetimindeki antrenmanlar, 7-14 yaş grubundaki öğrencilerle devam ediyor.

Gelecek için hedeflerinin olduğunu belirten Durna, bu imkanı sağlayan belediye yetkililerine de teşekkür etti.