FIBA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 4. çeyreğinde zaman işleyişine dair bir hata olsa da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) itirazında, söz konusu hata gerçekleşmese sonucun değişeceğine ilişkin kesin bir kanıt sunulamadığı belirtildi.

Sahada yaşanan olaylarla ilgili her iki federasyondan gelen iddialar hakkında ise soruşturma başlatıldığı ve yetkili FIBA organlarının, soruşturma neticesinde herhangi bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar vereceği ifade edildi.

Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin bitime 4 dakika 48 saniye kala Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti.

Bunun üzerine TBF, oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda itirazda bulunmuştu.