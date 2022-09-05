MKE Ankaragücü maçının bitiminde yaşanan uçan tekmeli olaya maruz kalan futbolculara yönelik saldırının sonunda tepki veren ve hemen sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza, şu açıklamayı yaptı:

“Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor.”

Sahaya giren saldırgan serbest bırakıldı

Sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırganın serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi.