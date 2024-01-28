Feyyaz Uçar: VAR'da, AVAR'da neler oluyor anlamıyoruz

Uçar, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra mümkün olduğu kadar hakemlerle ilgili konuşmak istemediklerini söyledi.

Buna rağmen hakemlerin ısrarla kendilerinden bahsettirmeye devam ettiğini vurgulayan Uçar, "Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR çağırmıyor. Bu hafta da penaltımız veriliyor, VAR’dan geri dönüyor. VAR’dan geri dönmesini gerektiren bir şey varsa, orada bildiğim kadarıyla hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olması lazım ya da elle oynama lazım. İkisi de yok. Niye VAR çağırıyor, niye orada iptal oluyor anlamış değiliz." dedi.

"VAR'da, AVAR'da neler oluyor anlamıyoruz"

Bu tür şeylerin hep Beşiktaş'ın başına geldiğini savunan Uçar, "Bu VAR’da AVAR’da neler oluyor anlamıyoruz. Şu kayıtları dinleyelim, daha önce benzer durumlarda diğer takımların isteği üzerine VAR kayıtları çıktı, konuşuldu. Biz de bekliyoruz artık. Biri de bizim için bir şey yapsın, niye hep Beşiktaş’a karşı gelince hep aynı şeyler, hep aynı hatalar, hep aynı tek düzelikler, hep aynı haksızlıklar. Yeter ya konuşmamak için direniyoruz ama aynı zamanda rakip takım da hakemden şikayetçi. Beşiktaş’ın maçlarını düzgün yönetin." diye konuştu.

"Aileden hakemlerden kurtulalım"

Uçar, karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat'ı da eleştirerek, şunları kaydetti:

"VAR’da kim var diye soruyoruz Serkan Tokat. Metin Tokat’ı hatırlar mısınız? Sergen Yalçın’ın frikik golü vardı, rakip elle kesmişti. O golü, o penaltıyı vermeyen hakem. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz çekti, babasından biz çektik, hala çekiyoruz. Aileden hakemlerden kurtulalım lütfen, kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz. Bugün Bülent Uygun hocamızın da isyanı ortada, rakip de kendine göre haklı. Düzgün yönetin, bu kadar zor mu? Kazanan takımı tebrik ediyoruz. Onlar da biz de eleştiriyoruz. Bizim eleştirimiz bugüne değil, geçmişe dair yapılan haksızlıklarla alakala. Uzayıp gelen haksızlıklarla alakalı. Oyuncumuzun diz yan bağı kopuyor, sakatlanıyor sarı kart yok. Rebic’e arkadan kasti tekme var, kırmızı kart yok. Geçen hafta verilmeyen penaltı var, bu hafta verilen penaltı VAR’dan geri dönüyor. Niye hep Beşiktaş’a karşı, biri bize bunu açıklasın. Yıllardır niye hep Beşiktaş’a karşı. Geçen toplantıda da söyledim, hakemden gol yiyen bir takımız. Adam arka direğe depar attı ve bize gol attı. Ama aynı şey devam ediyor, konuşmak istemiyoruz, artık sabır taştı. Maçın skoruna direkt etki eden hareketler bunlar."

"Beşiktaş takımının hakeme ihtiyacı yok"

Beşiktaş yönetim kuruluna eski bir hakem tarafından hazırlanan raporlardan oluşan brifing sunacaklarını ifade eden Uçar, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan sonra hakem istatistiğini bütün dostlarla paylaşacağız. Kim nerede ne yönetmiş, ne yapmış. Onlar şeffaf değil ama biz şeffaf olmak zorundayız. Buradan yürüyeceğiz. Sakın ola ki bize bir avantaj sağlamasınlar, bizim ona ihtiyacımız yok. Beşiktaş takımının hakeme ihtiyacı yok, Türk futbolunun doğru yönetime, doğru düdüğe ihtiyacı var. Bu hafta içerisinde toplantımızın ana gündemi hakemlerle ilgili olacak. Çünkü bu yıllardır süregelen bir şey. Artık yeter, sayın başkanımız da ‘Artık yeter’ dedi. Çok yüreğimiz yanıyor."