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Spor
İHA 28.01.2024 19:20

Fernando Santos: Pozisyon net penaltıydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, iptal edilen pozisyonun net penaltı olduğunu belirterek, "Geçen hafta da penaltımız verilmedi. 2 haftadır penaltımız verilmiyor." dedi.

Fernando Santos: Pozisyon net penaltıydı
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Fernando Santos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Santos, "Yine bu haftada kendi yaptıklarımıza bakmamız gereken bir hafta oldu. İlk 10-15 dakika maça çok kötü başladık. Sivasspor’a topla rahat oynama şansı verdik. İyi bir pres yapmadık. Çok kötü bir gol yedik. Gerçekten Sivasspor’a golü hediye ettik. İkinci yarıya çok güçlü ve iyi başladık. Pozisyonlar yakaladık, pozisyona girdik ve olmadı. Sivasspor’da çok iyi savunma yaptı. Sivasspor’u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"2 haftadır penaltı verilmiyor"

Santos, tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili ise, "Penaltı üzerine konuşmak istiyorum. Bu pozisyon net bir penaltıydı. Geçen hafta da penaltımız verilmedi. Penaltının VAR’dan dönmesini gerçekten ben anlayamadım. Hakemin verdiği karar gayet doğruydu ilk önce daha sonra VAR’a gitti ve penaltıyı iptal etti. 2 haftadır penaltımız verilmiyor. Sivasspor ile alakası yok bunun. Sivasspor’u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Bu zorlu süreci atlatacağız"

'Bu zorlu süreci nasıl atlatacaksınız?' sorusuna ise Portekizli çalıştırıcı, "Bu takım son 25 günde 6 maç oynadı. Çok ciddi programdı. Yavaş yavaş futbolcular da dönmeye başladı. Aboubakar da gelecek. Biz bu zorlu süreci atlatacağız. Hafta içi tam takım idman yapacağımızı düşünüyorum. Oyun stratejimizi değiştirmeliyiz. Rekabet artacak oyuncular geldiği zaman. Çünkü tüm oyuncular hazır olacak. Takımdaki rekabet havası da artacak. Trabzon maçını evimizde oynayacağız. Tabii ki bir derbi olacak. İçeride oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterecek. Oyuncularım şu an içeride yenilgiden dolayı çok üzgün. Hızlı bir şekilde idmanlara başlayıp Trabzonspor’a hazırlanacağız. Bu sonuçtan dolayı taraftarımız da üzgün, ben de üzgünüm camia olarak üzgünüz. Bu sürecin sonunda zaferler olacağına inanıyorum. Sonunda Beşiktaş’ı hak ettiği yere getireceğimizi biliyoruz" şeklinde konuştu.

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