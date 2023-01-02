Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak İnegölspor forması giyen Sönmez ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Umut Sönmez geçmiş sezonlarda Sakaryaspor, Pendikspor, 24 Erzincanspor, Tuzlaspor, FC 08 Villingen, Adana Demirspor, Kayserispor, FC Memmingen, FC Augsburg II ve Orduspor'da da forma giydi.