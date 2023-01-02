Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiyespor Umut Sönmez'i kadrosuna kattı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Umut Sönmez'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak İnegölspor forması giyen Sönmez ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Umut Sönmez geçmiş sezonlarda Sakaryaspor, Pendikspor, 24 Erzincanspor, Tuzlaspor, FC 08 Villingen, Adana Demirspor, Kayserispor, FC Memmingen, FC Augsburg II ve Orduspor'da da forma giydi.
Kariyerinde Sakaryaspor, Pendikspor, 24 Erzincanspor, Tuzlaspor, FC 08 Villingen, Manisa BB, Adana Demirspor, Kayserispor, Gaziantep BB, Orduspor, FC Memmingen, FC Augsburg II Formalarını terleten Umut Sönmez’e Fethiyespor forması altında Başarılar dileriz— Fethiyespor (@Fethiyespor) January 1, 2023
Etiketler: Transfer Haberleri Muğla
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