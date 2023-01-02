Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Müsabaka öncesi Ümraniyespor, geride kalan 15 karşılaşmada, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 10 puanla ligin son sırasında yer aldı. Recep Uçar önderliğinde Ümraniyespor'un hedefi Hatayspor karşısında 3 puana ulaşmak ve çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve 16. sırada yer alan Hatayspor rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Bordo-beyazlı ekipte kart cezalıları Onur Ergün ve Samuel Adekugbe, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Hatay ekibi, bugün İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

Süper Lig’de ilk randevu

Ümraniyespor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce TFF 1. Lig’de 4, TFF 2. Lig’de 2 olmak üzere toplam 6 müsabaka rakip oldular.

Söz konusu mücadelelerde Ümraniyespor 2 kez sahadan galip ayrılırken 1 maçta da Hatayspor rakibine üstünlük sağlamayı başardı ve oynanan 3 maçta ise iki takım sahadan 1’er puanla ayrıldı.