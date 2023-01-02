Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildi.
"Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü."
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolcumuz Marek Hamšík’e devlet nişanı— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 1, 2023
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Etiketler: Trabzonspor
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