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Spor
TRT SPOR 16.12.2023 16:10

Ferdi Kadıoğlu performansıyla beğeni topluyor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, performansıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, milli futbolcu için gelen teklifleri sezon sonuna kadar değerlendirmeyecek.

Ferdi Kadıoğlu performansıyla beğeni topluyor
[Fotograf: AA]

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon performansıyla Fenerbahçe'de ön plana çıkan isimlerin başında geliyor.

Milli futbolcu için Avrupa’nın devleri, sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, astronomik teklifler dışında başarılı oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyor.

2018 yılında transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, sağ kanatta forma giyiyordu.

Vitor Pereira döneminde oynadığı sol bek mevkinden memnun olmayan Ferdi, göreve İsmail Kartal'ın gelmesiyle ikna oldu. Milli futbolcu, uluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline geldi.

Sarı lacivertlilerde bugüne kadar 7 farkı mevkide forma giyen Kadıoğlu, oyunuyla Philipp Lahm’a benzetiliyor. Dünya şampiyonu apoletli Alman yıldız da sağ ayağını kullanmasına rağmen bir dönem sol bekte yıldızlaşmıştı.

Dayanıklılık verilerinde en üst sıralarda olan 24 yaşındaki milli futbolcu, kas kütlesindeki değişim ile de takım arkadaşlarına örnek oldu.

Fiziksel gelişimi için özel bir antrenör ile çalışan Ferdi Kadıoğlu, maçların son dakikalarında dahi dinamik ve zinde görüntüsüyle dikkat çekiyor.
 

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