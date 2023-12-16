Sakatlık Mauro Icardi'nin performansını etkiledi

Galatasaray'da, Mauro Icardi son haftalarda istenen skor katkısını veremedi.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde 26 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız, bu süreçte 23 gol atarken 8 de asist üretti.

Mauro Icardi, bu sezona da iyi başladı. Tecrübeli forvet, ligde ve Avrupa'da çıktığı ilk 15 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.

Icardi, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlandı. Arjantinli futbolcu, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynadı.

Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı. Icardi, 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi, Icardi'nin eski formuna kavuşması için yoğun çaba gösteriyor. Zaman zaman ağrıları devam eden Arjantinli oyuncu için özel krampon üretildi. Icardi'nin, kısa zaman içinde tamamen iyileşmesi hedefleniyor.