Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ve sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe ile PUMA arasındaki anlaşmanın süresinin 2 yıl olduğu açıklandı. İç saha ve deplasman formaları imza töreninde tanıtılırken, üçüncü formanın 19 Ağustos'ta global bir etkinlikle duyurulacağı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

İmza töreninde konuşan Ali Koç, tarihi bir imza attıklarını vurguladı.

"Çok uzun bir iş birliğinden sonra yeni bir markayla Fenerbahçe Futbol Takımı olarak bir iş birliğine giriyoruz. Yeni iş birliğimiz inşallah hayırlı uğurlu olur. 30 küsur seneyi aşkın bir iş birliğine son veriyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde iki marka olmuş biri adidas diğeri Fenerium. Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı güzel bir iş birliğimiz oldu. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir ihaleye çıktık pek çok markadan teklif aldık ve PUMA ile ilerlemeye karar verdik. PUMA global bir marka, Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar çok takımda PUMA forması olduğunu gördünüz."

Koç, Fenerbahçe'nin iş birliği yaptığı tüm markalara güç kattığının altını çizdi.

"Fenerbahçe nereye gitse bolluk bereket getirir. Belki dikkatiniz çekecek formamızda bu sene yıldız yok. TFF'ye yaptığımız başvuruda da bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğumuz resmiyet kazanmamış. 1923'te kurulan Cumhuriyet ve federasyon var ama 36 yıllık süreçte yapılan ulusal turnuvalar tamamen göz ardı edilmiş. Biz de diyoruz ki bu hatadan dönelim. Buradan da olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bu PUMA için şanstı. Her türlü dizayn farklılıkları olabilir. 19 Ağustos'ta çıkacak formamızda göreceksiniz, çok farklı bir yaklaşım olacak. Ticari anlamda da yaptığımız anlaşmanın faydalarını geçmiş anlaşmalara göre daha yüksek olarak görüyoruz. PUMA kendine has Fenerbahçe'ye özel bir koleksiyon yapacak. Bu da bizi heyecanlandırıyor. 19 Ağustos'ta büyük bir lansman olacak, dünyada tanınan 5 kulübün yapacağı bir lansman olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var, ben bunu sağlıklı görüyorum. Göreceksiniz ki PUMA bu iş birliğinden memnun olacaktır. PUMA Türkiye'de ciddi anlamda büyüyecektir. İş birliğimiz sırasında PUMA'nın gösterdiği pozitif yaklaşımlar, çabuk dönüş yapması kararımızı etkiledi."

[Fotoğraf: AA]

Ali Koç, 2022-2023 sezonu formalarını da kararlaştırdıklarını açıkladı.

"Bu sezon formalarımızı göreceksiniz, çok heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Kalıplar dışı bir forma yaklaşımı geliyor. 19 Temmuz'da forma lansmanı yapardık, bu sene bayrama denk geldiği için yapmıyoruz. Ben PUMA'ya rahatsızlığımı belirttim ne yazık ki formalar sızdı. Reklam ajansını değiştiririm olacak iş değil çok rahatsız olduk. Bence formaların, Avrupa'da olduğu gibi son maçta lansmanını yapmakta fayda var. En azından bizim ülkemizde gizli tutulamıyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı iletmek istiyoruz. Formalardan çok mutluyuz, umarım siz de aynı duygu ve düşünce içinde olursunuz. Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 19 Ağustos'ta Avrupa maçımız olabilir. Kalıplar dışı formamızı dünyada ilk giyen takım olabiliriz."

Ali Koç, bu sene forma fiyatlarının 319 lira olduğunu da açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Taner Seyis: Geçen yıldan bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis de Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Geçen yıldan bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu. Her iki tarafın çok yoğun çalışıp buraya getirdiği bir yolculuk. Hepiniz PUMA markasının mirasını biliyorsunuz. Futbol bizim genlerimizde var. Zaman içinde çok ikonik futbolcular bizleydi, Maradona, Pele gibi. Milan ve Manchester City gibi takımlarla çalışıyoruz. Ali Bey'le tanışınca biz de Fenerbahçe'ye böyle bir elit hizmet vermek istedik. Bugün ilk kez kullanılan antrenman formasıyla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Hem PUMA'nın hem de Fenerbahçe'nin ne kadar büyük çaba gösterdiğini takdir edeceklerdir."

[Fotoğraf: AA]

Seyis, taraftarların formaları beğeneceğine inandığını aktardı.

"İç saha formamızın boyun kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Bu imza çok iyi bir tasarımlı şekilde yer alıyor. İnanıyorum ki taraftarlar iç ve dış saha formasıyla gurur duyacak. Profesyonel formalarımızda daha önce hiç duyulmamış, iki önemli teknoloji var hiç terleme yapmaması ve formaların oyuncunun kaslarına uyum sağlaması."