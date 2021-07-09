Okçular Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda mücadele eden Okçular Vakfı sporcuları Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Makaralı yay kategorisinde yarışan milli sporcular, Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, "Sporcularımız pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Yeniden form tutabilmek için çok çalıştılar. Sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hepsine başarılar diliyorum." dedi.

Böylece Okçular Vakfı sporcularından paralimpik okçulukta 5 mili sporcu; Öznur Cüce, Nihat Türkmenoğlu, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota hakkı elde etti.

Bakan Kasapoğlu okçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz'ı tebrik etti.

"Çekya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası’nda makaralı yay kategorisinde elde ettikleri dereceyle, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz’ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de kutluyor, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz'a 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."