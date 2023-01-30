Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti.

Genç orta sahayı taşıyan uçak 17.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

"Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum"

Havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Emre Demir'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.