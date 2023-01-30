Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
PSV'den Aanholt hamlesi
Hollanda ekibi PSV, Galatasaray forması giyen Patrick van Aanholt'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki sol bek Hollanda'ya gidiyor.
Sarı kırmızılıların 2021 yılında Crystal Palace'dan kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt için PSV girişimlere başladı.
Aanholt bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkıp 2 asist yaptı.
Etiketler: Galatasaray Hollanda Transfer Haberleri
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