Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
[Fotograf: AA]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın son bölümünde ise bordo-mavili futbolcular ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Etiketler: Süper Lig Trabzonspor
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