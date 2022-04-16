Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Fenerbahçe'nin rakibi Göztepe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan ve oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertliler, yakaladığı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe, haftaya girerken 59 puanla 2. sırada yer alıyor.
27 puanla 19.sırada bulunan Göztepe kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. İzmir ekibi, düşme hattının bir üst sırasında bulunan Giresunspor'un 12 puan gerisinde yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fenerbahçe Göztepe Süper Lig
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