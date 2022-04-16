Fenerbahçe, Göztepe'yi Ülker Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Serdar Aziz ile 83. dakikada Arda Güler filelerle buluşturdu.

Yenilmezilik serisini 9 maça çıkartan Fenerbahçe puanın 62'ye yükseltti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını da 11'e düşürdü.

10 maçtır puan alamayan ve kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe ise 27 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0.

18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

VAR KARARI İLE PENALTI - 82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

GOL - 83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, kaleci Piric ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı. 2-0.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 68 Arda Güler), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 87 Gustavo), Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 Mergim Berisha), Pelkas (Dk. 31 Szalai), Serdar Dursun (Dk. 68 Enner Valencia).

Göztepe: Piric, Murat Paluli (Dk. 87 Atakan Çankaya), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 68 Lourency), Yalçın Kayan (Dk. 87 Ege Özkayımoğlu), Tijanic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Moubandje, Di Santo (Dk. 68 Adis Jahovic).

Gol: Dk. 4 Serdar Aziz, Dk. 83 Arda Güler (penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 66 Franco Di Santo, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 82 Moubandje (Göztepe)