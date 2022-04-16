Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması
[Fotoğraf: DHA]
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncu Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Türkmen'in sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi.
"Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen’in bugün çekilen MR’ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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