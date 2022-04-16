Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş "Baba Hakkı"yı andı
Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.
Beşiktaş’ın "Baba" lakaplı eski başkanı ve efsane futbolcu Hakkı Yeten, vefatının 33. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin çelenk gönderdiği anma törenine; Divan Kurulu Üyeleri ile Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Omuzlardan inmeyen futbol devi, Beşiktaşımızın efsanesi Baba Hakkı Yeten’i vefatının 33. yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/MYDbSvNkcR— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 15, 2022
Etiketler: Beşiktaş
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