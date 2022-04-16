Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den yayınlanan nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında, ilk olarak Eşref Hamamcıoğlu söz aldı.

Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün zor bir dönemden geçtiğini anlattı.

"Çok engebeli bir yola girmek üzereyiz. Başkan Burak Elmas'a ve kurullarında görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iş zaman ayırmanızı gerektiriyor. Her türlü eleştiriye rağmen bu sorumluluğu alan herkes teşekkürü ve alkışı hak eder."

Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübünde daha önce divan kurulu başkanlığı başta olmak üzere çeşitli görevler aldığını hatırlattı.

"Bu süre içinde tecrübe edindim ve gözlemler yapma fırsatı buldum. Bunların sonunda da bugün camiamızın içinde bulunduğu temel sorunları tespit etme fırsatına eriştim. En büyük eksikliklerimiz; tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, kurumsal hafıza, hesap verilebilirlik, itibar yönetimi ve marka değeridir. Bu eksikliklerden dolayı da kulübümüz, içine düştüğümüz durumdadır. Akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlığın içinde olmadığı, stratejik yaklaşım eksikliği vardır. Günlük popülist yaklaşımlarla, tabiri caizse tribünlere oynayarak, pembe rüyalar vadederek, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunarak kulübümüzün bir yere gideceği yok. Bunu son senelerde yaşıyoruz. Artık Galatasaray'da ayaklarımızı yere basma zamanımız geldi de geçiyor."

Eşref Hamamcıoğlu, popülist vaatlerin kulüpte beklenti oluşturduğunu ve beklentilerin artmasıyla üyeler arasındaki ilişkinin sertleştiğini anlattı.

"Sosyal medyanın da etkisiyle bir linç kültürü başladı. İnsanları sevmeyebilirsiniz ama saymak zorundasınız. Yaptıklarını eleştirebilirsiniz ama hakaret ve küfür etme şansınız yok. Maalesef son genel kurulda da yaşadık. Galatasaray'ın en büyük zenginliklerinin farklılıklar olduğunu unutmuş görünüyoruz. Farklı oy kullananlar, cep telefonuyla çekilen fotoğraflarıyla sosyal medyada linç edildi. Bu bize yakışmaz. Şimdi birlik olma zamanı, beyaz sayfa açma zamanı. Bu, Galatasaray'ı güçlü kılacaktır. Galatasaray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarıya karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Galatasaray genel kurulu bu radikal kararları almaktan çekinmemeli."

"Bizi kimse linç etmeye kalkışmasın"

Hamamcıoğlu, Galatasaray'da sorumluluk alan herkesin değer görmesi gerektiğini dile getirdi.

"Buna geçmiş dönemde yönetimde olan da dahil. Yarışa giren Sayın Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya ya da herhangi bir yerde bizi kimse linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım buna kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunun da böyle bilinmesi lazım."

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın önemli mali sorunlar yaşadığını ve bunun da çok konuşulduğunu vurguladı.

"Şu anda Galatasaray diğer kulüpler gibi sermayesini kaybetmiş olabilir ama kurumlarda olmazsa olmaz olan psikolojik sermayemizi kaybettik. Bu psikolojik sermaye, öz yeterlilik, iyimserlik, umut, motivasyon ve dayanıklılıktan oluşuyor. Camiamız bunları kaybetmiştir. Bu saydığım öğeleri tekrar bir araya getirmemiz lazım. Bunun için de camianın konsolide olarak güçlü bir genel kurul iradesiyle bu defa başkan ve yönetimi seçmesi kaçınılmazdır. Geldiğimiz dönemeç çok zor. Köprüden önceki son çıkışı geçmek üzereyiz. Bu, Galatasaray camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bunun için de bütün genel kurul üyelerimizi bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Lütfen 30 Nisan'da sandık başında buluşalım."

Hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında uzun bir sunum yapan Hamamcıoğlu, futboldaki yapılanmayla ilgili konuştu.

"Galatasaray her branşta olduğu gibi futbolda da yarışmacı ruhunu kaybetmeden ama kısıtlı ve sınırlı imkanlarını kullanarak başarıya ulaşmak zorundadır. Bu bir acı reçete olabilir ama gerçek budur. Galatasaray futbolda artık altyapıya yatırım yapmak zorundadır."

Finansal sorunları çözmede birinci kaynaklarının kulübün gayrimenkulleri olacağını anlatan Hamamcıoğlu, amatör branşlar için sponsorlarının hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Eşref Hamamcıoğlu, konuşmasının ardından yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarında yer alacak isimleri tek tek sahneye çağırarak genel kurula tanıttı.

Metin Öztürk: Kazanan Galatasaray olsun

Başkan adaylarından Metin Öztürk de yaptığı kısa konuşmada, mevcut başkan Burak Elmas'ın iki adaya da mali durum ve kulübün sorunlarını anlattığı belirtti.

"Tablo çok parlak değil. Gördüğünüz gibi iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun."

Metin Öztürk'ün konuşmasından önce yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurullarında yer alan isimler de sahneye çağrılarak divan kurulu üyelerine tanıtıldı.

Divan kurulu toplantısı, bazı üyelerin konuşmasının ardından sona erdi.