Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur İstanbul'da
İngiltere’nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul’a geldi.
Milli futbolcu Tiago Çukur, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.
Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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