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Fenerbahçe'nin Mert Müldür girişimi sonuçsuz kaldı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Savunma için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Müldür'den istediği cevabı alamadı. İtalya Serie A ekibi Sassuolo forması giyen milli futbolcu, İtalya'da kalmak istiyor.
Fenerbahçe'nin Mert Müldür için yaptığı transfer girişimleri sonuç vermedi. Defans hattına takviye yapmak isteyen yönetim, Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile temasa geçmişti.
Milli futbolcuyu kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, şu an için oyuncu ve kulübünden olumlu yanıt alamadı.
Sassuolo'nun sağ bek oyuncusu Jeremy Toljan'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Bu ayrılığın ardından takımda daha çok forma şansı bulmayı planlayan Mert Müldür, kariyerini İtalya'da sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki oyuncuyu yakın takibe devam edecek ve durumunda bir değişiklik olması halinde yeni bir girişimde bulunacak.
Etiketler: Fenerbahçe Mert MüldürSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:46
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