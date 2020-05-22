Transfer için yerli piyasaya yönelen Fenerbahçe, Manisaspor'un genç yıldız adayı Bilal Budak için harekete geçti. 16 yaşındaki futbolcu için Ege ekibiyle temaslar başlayan sarı-lacivertli yönetim, görüşmelerin basına sızmaması için Manisaspor'u uyardı.

Gölcüksporlu İsmail Yüksek transferinin ardından alt liglerde oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, sezon boyunca genç futbolcular gözlemlendi.

Manisaspor formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Bilal Budak, 2 kez fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Orta sahada forma giyen Bilal'in üçüncü lig ekibiyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi var.

16 yaşındaki genç yıldız adayı, altyapısından yetiştiği takımda genç yaşına rağmen A takıma yükseldi.

Bilal Budak ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği öğrenildi.