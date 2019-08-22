Adil Rami'nin şartlarını öğrenen sarı lacivertliler, bu futbolcu içinse şimdilik adım atmayı planlamıyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemde iki isim var. Manchester United'da forma giyen Marcos Rojo, listenin ilk sırasında yer alıyor.

İlk aşamada İstanbul'a gelmeye sıcak bakmayan 29 yaşındaki futbolcu, bu fikrini değiştirdi. İngiliz temsilcisinden vergiler hariç 3,5 milyon euro alan Arjantinli oyuncu ile büyük ölçüde anlaşıldı.

Viktor Lindelöf, Luke Shaw, Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Diogo Dalot gibi savunma oyuncularına sahip olan ve rekor bonservisle Harry Maguire'yi de transfer eden Manchester United da Rojo'yu kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe yönetimi, Arjantinli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Rojo, geçen sezon 5 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı bulabildi.

Adil Rami için ise ihtimaller şimdilik daha zayıf. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki stoper, 2 milyon 300 bin eurodan 2 yıllık sözleşme istedi.

Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk seçenek olarak rapor vermediği Fransız futbolcunun maddi taleplerine de olumlu yaklaşmadı.

Kaynak: TRT SPOR