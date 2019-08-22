Sarı kırmızılı taraftarların haftalardır beklediği Falcao için yetkililer, Monaco'da bir görüşme daha yapacak.

Fransa'daki ilişkileri iyi olan menajer Özgün Koyutürk ve Ahmet Bulut, Monaco kulübünün yöneticileriyle bir kez daha masaya oturacak.

İlk etapta Galatasaray’dan bonservis bedeli talep etmeyen Monaco, Kolombiyalı oyuncunun Metz maçında sakatlığını gerekçe göstererek forma giymemesi ve ısrarla takımdan ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine bu kararından vazgeçti.

Fransız ekibinin sarı kırmızılılardan 3 milyon euro bonservis ücreti istediği öğrenildi.

Yapılacak görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Falcao, özel jetle İstanbul’a getirilecek.

Aksi durumda ise pazarlıklar devam edecek ve süreç daha da uzayacak.

Sosyal medyada da Falcao hareketliliği yaşanıyor.

Kolombiya'da televizyon sunuculuğu yapan ve Falcao'nun yakın arkadaşı olduğu belirtilen Andrea Guerrero, "Kaplanı serbest bırak" anlamına gelen "SueltenAlTigre" şeklinde hashtag açtı.

Tecrübeli golcü için açılan bu başlık, kısa sürede büyüdü ve dünya gündemine oturdu.

Kaynak: TRT SPOR