Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.

Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunan başkent temsilcisi, 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligde son galibiyetini 16. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek elde eden Ankara temsilcisi, sonraki hafta deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0, geçen hafta ise konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

MKE Ankaragücü, güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak düşme hattının üstüne çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Novak dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak'ın, MKE Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.

İki oyuncu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, bu mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.