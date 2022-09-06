Geçtiğimiz yıllarda forvet oyuncularından hedeflediği katkıyı alamayan lacivertliler, sezona umutlu başladı. Jorge Jesus’un öğrencileri, bu sezon 11 resmi maçta 26 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’de gollerin 17’si ileri uçta forma giyen isimlerden geldi. 13 kez golle buluşan sarı lacivertli forvetler, 4 de asist yaptı.

Enner Valencia 6 gol, 1 asist, Joshua King 3 gol, 1 asist, Serdar Dursun ise 2 gol, 1 asistle takımına katkı sağladı.

Sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro 1 gol, 1 asistle oynarken, Mergim Berisha 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Michy Batshuayi transferiyle Fenerbahçe'nin alternatifleri artarken, sarı lacivertli takımın hücum hattındaki rekabetin üst düzeye çıkması bekleniyor.