UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk hafta maçında Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadelede Hırvat hakem Fran Jovic düdük çalacak.

Jovic’in yardımcılıklarını Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mario Zebec olacak.