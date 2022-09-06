Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivasspor-Slavia Prag maçına Hırvat hakem
[Fotograf: İHA]
UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk hafta maçında Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak mücadelede Hırvat hakem Fran Jovic düdük çalacak.
Jovic’in yardımcılıklarını Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mario Zebec olacak.
Etiketler: Sivasspor Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Konferans Ligi
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